به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مردم شهرستان مرزی پلدشت امروز بعد از برگزاری نماز وحدت بخش جمعه با حضور در راهپیمایی جمعه خشم و نصر جنایت های رژیم عاصب صهیونیستی و حامی خونخوارش آمریکا جنایتکار را محکوم کردند .

شرکت کنندگان در این در این راهپیمایی با سر دادن شهارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از جنایت های رژیم کودکش اسرائیل اعلام و بر حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین و غزه تاکید کردند .

همچنین شرکت کنندگان در این راهپیمایی سکوت حکام کشورهای عربی و مدعیان جهانی حقوق بشر در برابر قحطی گرسنگی و بی آبی و شهادت روزانه مردم غزه بدست نظامیان اسرائیلی را محکوم کردند.