معاون صدای رسانه ملی: طرح ایران جان ثابت کرد که رادیو همیشه زنده و پویاست، همان‌طور که در خوزستان و ایلام تجربه‌ای موفق داشتیم، حالا در اصفهان هم با تمام توان کنار مردم ایستاده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی افزود: بیش از ۸ هزار دقیقه برنامه در همین هفته و حضور همه شبکه‌ها در قالب برنامه‌های متنوع، نشان می‌دهد رادیو فقط شنیده نمی‌شود، بلکه دیده و لمس می‌شود.

بخشی‌زاده درباره طرح ایران جان گفت: ما در خوزستان و ایلام دیدیم وقتی رادیو وارد میدان شد، مردم آن را در کنار خود دیدند؛ نه فقط به‌عنوان یک رسانه شنیداری، بلکه به‌عنوان همراهی زنده در مطالبه‌گری، معرفی ظرفیت‌ها و حتی ایجاد نشاط اجتماعی. در اصفهان هم همان نگاه را دنبال می‌کنیم ، رادیو آمده تا بگوید صدای مردم شنیده می‌شود.

او با اشاره به حجم گسترده فعالیت‌ها در اصفهان توضیح داد: تنها در همین هفته، ۸ هزار و ۴۶ دقیقه برنامه روی آنتن خواهد رفت؛ در قالب ۳۲۹ برنامه و ۶۸ عنوان ، علاوه بر آن ، ۱۳ برنامه میدانی با مجموع ۹۴۰ دقیقه در سطح استان طراحی شده است، این آمار نشان می‌دهد که رادیو در اصفهان به معنای واقعی کلمه در میدان حضور دارد.

معاون صدا درباره نقش رادیو ایران گفت: برنامه دستور کار با محوریت تولید و سرمایه‌گذاری، مسائل و مشکلات استان را پیگیری خواهد کرد.

مستند ایران به معرفی دستاورد‌ها و ظرفیت‌های صنعتی و گردشگری می‌پردازد و پلاک ۸ شهدای شاخص استان اصفهان را معرفی می‌کند.

همچنین زیر آسمان ایران گزارش‌های زنده از سطح استان ارائه می‌دهد.

در راهی به آبادی ظرفیت‌های روستا‌ها در کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری معرفی می‌شود و جشنواره روستای حسن رباط نیز پوشش داده خواهد شد.

علاوه بر این، با ایرانیاران به معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان با کمک گزارشگران افتخاری اختصاص دارد.

ایران آوا به موسیقی، آوا‌ها و نوا‌های اصفهان می‌پردازد و برنامه پیشران دستاورد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را معرفی می‌کند.

همچنین برنامه‌های کوتاه نیایش‌های آسمانی، درست و غلط و ویژه‌برنامه‌های فرزندآوری نیز در جدول پخش قرار گرفته است.

بخشی‌زاده درباره رادیو جوان افزود: «برنامه میدانی موج جوونی با فضایی شاد به معرفی دستاورد‌های شهر‌ها و روستا‌های استان می‌پردازد.

آفساید به ورزش قهرمانی و گفت‌و‌گو با ورزشکاران اختصاص دارد و جام جوانی یک برنامه عصرگاهی متنوع و شاد با حضور مهمانان اصفهانی است.

در کوچه شهید زندگی شهدا از زبان خانواده‌ها روایت می‌شود، باشگاه گزارشگران جوان گزارش‌های مردمی را بازتاب می‌دهد و بلامانع موانع تولید و مشکلات استان را پیگیری می‌کند.

همچنین برنامه‌هایی، چون با این ستاره‌ها، نیایش‌های آسمانی، درست و غلط، پیشران و کوچه‌پس‌کوچه نیز به صورت نوآورانه در جدول پخش این شبکه قرار دارند.

وی ادامه داد: رادیو معارف بازتاب‌دهنده هویت اسلامی اصفهان است.

در این شبکه، مهربان باشیم جلوه‌های فرهنگ اسلامی را معرفی می‌کند.

عصر جوانی به معرفی کارآفرینان و کسب‌وکار‌های فرهنگی می‌پردازد.

نقد و نظر جایگاه اندیشمندان را بررسی می‌کند و بر بال سخن به سنت‌ها، فرهنگ‌ها و بقاع متبرکه استان می‌پردازد.

همچنین همنشین و زندگی زیباست نشست‌های فرهنگی و گفت‌و‌گو‌های زنده با مردم استان را اجرا می‌کنند و خبر رادیو معارف تازه‌ترین رویداد‌های دینی و فرهنگی را پوشش می‌دهد.»

بخشی‌زاده در ادامه افزود: در رادیو فرهنگ، هفت کوچه با حضور بازیگران محبوب به فرهنگ عامه اصفهان می‌پردازد.

سرزمین من چهره‌های فرهنگی، نویسندگان و اماکن تاریخی را معرفی می‌کند. صبح به وقت فرهنگ ارتباط مستقیم با استاندار و شهردار اصفهان دارد.

همچنین برنامه‌هایی، چون خیابان فرهنگ، ایستگاه ۱۰۶، با این ستاره‌ها، آسمانه‌های خاک، سنت‌ها در استان اصفهان و نام‌آشنا بازتاب‌دهنده هویت فرهنگی و هنری نصف جهان هستند.

وی تصریح کرد: در رادیو سلامت، برنامه عصری نو به معرفی شهرستان‌های اصفهان و امکانات بهداشتی آنها می‌پردازد.

از مزرعه تا سفره فرصت‌های کشاورزی و امنیت غذایی را بررسی می‌کند.

کافه خبر تحلیل‌های روزانه اقتصادی و سلامت استان را بازتاب می‌دهد.

همچنین به زندگی سلام کن، سپهر دانش و دهگرد هم در همین راستا طراحی شده‌اند.

معاون صدا گفت: در رادیو اقتصاد، گذر بازار ارتباط مستقیم با کارآفرینان استان برقرار می‌کند.

مسابقه بیست با عنوان «روایت پیشرفت» به دستاورد‌های اصفهان می‌پردازد. همچنین برنامه‌های رهیافت، آزادراه، نشان آبادی، به قید فوریت و شب آفتابی ابعاد مختلف اقتصاد استان را پوشش می‌دهند.

همچنین رادیو قرآن در این طرح با برگزاری و پخش محافل قرآنی و گفت‌و‌گو با افراد تأثیرگذار و قاریان برتر، جایگاه معنوی و قرآنی اصفهان را بازتاب می‌دهد.

بخشی‌زاده درباره سایر شبکه‌ها گفت: در رادیو ورزش، برنامه نسخه ورزشی به معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ورزشی استان می‌پردازد و جهان ورزش نیز الگو‌های ورزشی اصفهان را معرفی می‌کند.

در رادیو نمایش، برنامه‌هایی مانند خورجین (پرداختن به مسائل اجتماعی) و استودیو هشت (بررسی دستاورد‌های هنری اصفهان) و همچنین پخش نمایش‌های تولیدی استان در نظر گرفته شده است.

رادیو صبا هم با برنامه‌هایی، چون صبح صبا (مطالبه‌گری از مسئولان برای تحقق شعار سال)، دوراهی (معرفی مشاغل خانگی و مهارت‌های شغلی)، هنرستان (اخبار فرهنگی هنری استان)، عصر صبا (آشنایی با ظرفیت‌های اصفهان)، دنگ و فنگ، گز و پولکی، ساختمان ۸۳۷، اصفهان من و کوچه‌پس‌کوچه حضور پرنشاطی در این طرح دارد.

همچنین رادیو آوا با برنامه آوای اصفهان ایران به معرفی آداب و رسوم و موسیقی محلی و سنتی این استان می‌پردازد.

بخشی‌زاده در پایان تأکید کرد: اصفهان فقط یک شهر تاریخی نیست، یک ایران کوچک است؛ هم ظرفیت‌های بزرگ دارد و هم مسائلی که باید شنیده شود.

رادیو در طرح ایران جان آمده است تا زبان مردم باشد، چه در مطالبه‌گری و چه در معرفی ظرفیت‌ها ، این حضور میدانی و گسترده نشان می‌دهد رادیو همیشه زنده است و می‌تواند پویا و پرقدرت، همپای مردم حرکت کند.