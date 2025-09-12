پخش زنده
معابر هنگام و دلاوران به نام شهدای جنگ ۱۲روزه نامگذاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در سیصد و چهل و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران، پیشنهاد نامگذاری ۹ معبر به نام شهدای جنگ ۱۲ روزه مطرح و تصویب شده بود.
نامگذاری معابر تهران به شرح زیر است:
بخشی از بزرگراه شهید حسن باقری حدافصل بزرگراه شهید سلیمانی و بزرگراه شهید یاسینی به نام سردار شهید محمدحسین باقری
بخشی از بزرگراه آزادگان حدفاصل میدان بسیج و بزرگراه شهید رجایی به نام سردار شهید حسین سلامی
بلوار علوم و فنون حدفاصل خیابان شهیدان علیمرادی تا بلوار هوا نیروز به نام سردار شهید امیرعلی حاجیزاده
خیابان هنگام حدفاصل بزرگرتاه شهید سلیمانی و بزگرراه شهید بابایی به نام سردار شهید غلامعلی رشید
خیابان دلاوران در حدفاصل خیابان هنگام و خیابان شهید مظفری نیا به نام سردار شهید علی شادمانی
خیابان جانبازان انقلاب اسلامی به نام دانشمند شهید هستهای فریدون عباسی
میدان دانشگاه در انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال به نام دانشمند شهید هستهای محمدمهدی طهرانچی
خیابان نهم در شهرک والفجر به نام دانشمند شهید هستهای سید امیرحسین فقهی
بخشی از بلوار دانشجو در ولنجک، حدفاصل میدان شهید شهریاری و میدان شهیدان حسام الحکما به نام دانشمند شهید هستهای عبدالحمید مینوچهر
بنا بر این ابلاغ از سوی شورای شهر تهران مناطق طی یک هفته موظف به نصب پلاکهای جدید در معابر هستند.