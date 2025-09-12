به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه موقت ساری امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری بر اهمیت وحدت ملی، انسجام اجتماعی، اولویت‌بندی مسائل کلان، توسعه فرهنگی و دینی و حمایت از مسلمانان تأکید کرد و آن را رمز قدرت و عزت کشور عنوان کرد.

حجت‌الاسلام حسینی کارنامی با اشاره به دستاورد‌های دفاعی کشور افزود: موشک‌های سجیل خرمشهر و سایر موشک‌های بالستیک و فوق‌صوت، قلب اسرائیل را هدف قرار داده و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشته‌اند.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند که رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی باید نقاط قوت کشور را روایت کنند و پیشرفت‌های بزرگ در صنایع، هوافضا، بهداشت و درمان، فرهنگ و دینداری مردم برجسته شود. هرچند وجود برخی ضعف‌ها غیرقابل انکار است، تمرکز بر پیشرفت‌ها، انگیزه و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

امام جمعه موقت مرکز استان به اولویت‌بندی مسائل کلان کشور اشاره کرد و گفت: پرداختن به مسائل فرعی و جزئی و انحرافی، وقت مدیران را هدر می‌دهد. از جمله اولویت‌ها تکمیل صنایع و کارخانه‌های نیمه‌تمام، اتمام پروژه‌های جاده‌ای و ادامه برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌های پیشین است.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر وحدت ملی اظهار داشت: قدرت ملی تنها با انسجام و همبستگی اجتماعی شکل می‌گیرد و هر صدایی که موجب تفرقه شود، صدای دشمن است. مقام معظم رهبری وحدت و انسجام را مهمترین راهبرد برای حفظ قدرت و عزت کشور معرفی کرده‌اند و ایجاد اخوت و همبستگی در جامعه را ضروری دانسته‌اند.

امام جمعه موقت ساری به اولویت‌بندی فرهنگی و دینی نیز پرداخت و بیان داشت: توسعه فرهنگی، دینی و مذهبی باید مقدم بر توسعه سیاسی باشد. مسئولان و مدیران کشور موظف هستند معارف دینی و قرآنی را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند و با پدیده‌هایی مانند بی‌حجابی و بی‌بندوباری مقابله کنند.

احیای واحد‌های تولیدی، اولویت است

خطیب جمعه ساری همچنین به مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب احیای واحد‌های تولیدی نیمه‌تمام، تأمین کالا‌های اساسی و مسکن را از اولویت‌های اقتصادی کشور دانسته و پرهیز از اسراف و سفر‌های غیرضروری برای صرفه‌جویی در منابع را توصیه کرده‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی در بخش دیگری از خطبه‌ها به موضوع فلسطین و غزه پرداخت و بیان داشت: صهیونیست‌ها جنایات زیادی انجام داده‌اند و کشور‌های اسلامی باید روابط اقتصادی خود با رژیم جعلی اسرائیل را قطع کنند. بیش از ۱۲ میلیارد دلار مبادلات اقتصادی این رژیم با برخی کشور‌های عربی و ترکیه نشان‌دهنده خیانت به مسلمانان است و مسلمانان باید نسبت به این روابط حساس و بیدار باشند.