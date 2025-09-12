آئین اختتامیه نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد با حضور معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آئین اختتامیه نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد با حضور مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بهمن اخلاقی، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان، حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استتن سمنات، فرماندار شهرستان مهدی شهر، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد و جمعی از مسئولان استانی و با استقبال پرشور علاقمندان و شهروندان برگزار شد.

نمایشگاه سراسری صنایع دستی به همراه پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد از ۱۳ الی ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ به مدت هشت شب در پارک پردیس شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد میزبان علاقمندان بود.

در قسمت نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی، بیش از ۱۵۰ غرفه در ۵۰ رشته متنوع صنایع‌دستی از سراسر کشور و در بخش جشنواره، اقوام مختلف ایران زمین در این رویداد حضور داشتند.

برگزاری کنسرت ، پرواز همای و موسیقی اقوام از جمله برنامه‌های این جشنواره بود و از جمله دستاورد‌های این جشنواره ، می توان به حضور بیش از ۷۵۰۰ نفر در هرشب در این جشنواره اشاره کرد.

این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی، ایجاد بازار فروش مستقیم محصولات، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، ایجاد نشاط اجتماعی و امیدآفرینی و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان‌ها به‌ویژه استان سمنان بود.

برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی شهمیرزاد، علاوه بر حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان، به جذب گردشگر، تقویت اقتصاد محلی و معرفی شهمیرزاد به‌عنوان مقصدی شاخص در سطح ملی و بین‌المللی کمک کرد.

نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی همزمان با پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد، با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر شهمیرزاد برگزار شد.