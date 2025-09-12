مردم ایران به پشتوانه رهبر عالم و شجاع و حفظ وحدت، اقتدار خود را در جنگ دوازده روزه به رخ جهانیان کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام جمعه موقت اراک در خطبه‌های امروز نماز جمعه گفت: مردم ایران به پشتوانه رهبر عالم شجاع انقلاب و حفظ وحدت، اقتدار خود را در جنگ دوازده روزه به رخ جهانیان کشیدند.

حجت الاسلام حسینی پور افزود: در شرایطی که آمریکا و اسرائیل با تمام قوا وامکانات به دنبال ویرانی کشور و براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند، مردم ایران نقشه دشمن را با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب تحسین برانگیز نقش بر آب کردند.

او با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع دولتمردان، آن را جامع، نقشه راه و پند آموز دانست و از همه مردم به ویژه مسئولان خواست به ابعاد اجتماعی، سیاسی و معیشتی آن توجه ویژه کنند.

امام جمعه موقت اراک جنایت‌های مدعیان حقوق بشر در غزه را مصداق بارز نقض حقوق بشر خواند.

او افزود: امروز مظلومیت مردم غزه برای آزادی خواهان جهان به اثبات رسیده و اسرائیل غاصب راه به جایی نخواهد برد.