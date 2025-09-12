به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام رسول جمشیدی خاطر نشان کرد: امروز مسئلهٔ فلسطین فقط برای عرب‌ها نیست، برای همسایه‌های فلسطین نیست؛ تمام مسلمین عالم در هر جای دنیا که هستند نسبت به قضیهٔ فلسطین باید احساس مسئولیّت کنند و ما به‌عنوان امّت پیامبر نمی‌توانیم نسبت به این قضایا، نسبت به این حادثهٔ مهم، بی‌تفاوت باشیم ، باید این را وظیفه‌ای اسلامی و شرعی بدانیم، سرزمین فلسطین متعلّق به همهٔ مسلمانان است؛ بنابراین بر همهٔ مسلمانان واجب است برای آزادسازی آن وارد میدان شوند و این یک وظیفهٔ شرعی است .

وی تصریح کرد: امت اسلامی باید نسبت به مسائل غزّه و فلسطین احساس مسئولیّت داشته باشد، اوّلین وظیفه شناخت و بصیرت نسبت به حوادث است؛ امّت اسلامی بایستی بداند قضیّه چیست، میدان را تشخیص بدهد؛ میدان، میدان غزّه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است.

امام‌جمعه پلدشت افزود: وظیفهٔ بعدی دنیای اسلام، اقدام عملی است ، دنیای اسلام در مقابل این جنایت‌ها نبایستی ساکت بمانند، بایستی عکس‌العمل نشان بدهند ، هر کسی هر جور می‌تواند باید به مقاومت کمک کند، کمک به مقاومت وظیفه است کمک به رژیم صهیونیستی جنایت و خیانت است.

وی در خصوص حمله اسرائیل به قطر تصریح کرد: اکثر سران کشور‌های منطقه پیدا و پنهان با رژیم جلاد صهیونیستی همکاری راهبردی دارند، سران هرکدام از این کشور‌ها بخواهد کمی احساس بزرگی و شخصیت برای خود بکنند و طرح‌ها و سخنان راهبردی در سطح منطقه مطرح کنند سریعاً توسط رژیم صهیونیستی تحقیر شده و مورد حمله قرار می‌گیرند.

امام‌جمعه پلدشت افزود: سران صهیون آن‌قدر تکبر، عجب و غرور دارند و آن‌قدر نژادپرست و خودبرتربین هستند که نمی‌خواهند برای نوکران خود در منطقه کوچک‌ترین شخصیتی قائل باشند و هر وقت هرکدام کمی احساس بزرگی کند سریعاً تحقیرش می‌کنند.