پخش زنده
امروز: -
منابع خبری امروز (جمعه) از وقوع عملیات ضد صهیونیستی در هتلی واقع در نزدیکی قدس اشغالی خبر دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه قدس، منابع محلی اعلام کردند که عملیات ضد صهیونیستی با استفاده از سلاح سرد (چاقو) در یکی از هتلهای منطقه «تسوفا» در نزدیکی قدس اشغالی رخ داده است.
طبق اعلام رسانههای رژیم اشغالگر، در پی این عملیات دو صهیونیست به شدت مجروح شده و حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
هنوز جزئیات بیشتری درباره هویت مجری عملیات منتشر نشده است، اما رسانههای صهیونیستی مدعی بازداشت وی شدهاند.
در همین زمینه، پلیس رژیم صهیونیستی با تایید زخمی شدن دو نفر در این عملیات، اعلام کرد که در حال تحقیقات درباره این اتفاق است.
قدس اشغالی هفته گذشته نیز شاهد یک عملیات ضد صهیونیستی بود که طی آن چندین صهیونیست کشته و زخمی شدند.
این رویداد در حالی رخ میدهد که همزمان با تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و کرانه باختری، مقاومت فلسطین بارها تأکید کرده است که عملیات فردی یکی از ابزارهای پاسخ به جنایات این رژیم خواهد بود.