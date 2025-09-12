پخش زنده
همزمان با ولادت با سعادت رسول اکرم حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب در شهرستان حمیدیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری، زعیم حوزههای علمیه خوزستان، در این مراسم که حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، جمعی از روحانیون، طلاب و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند با اشاره به نقش و جایگاه علما و روحانیون در اسلام گفت: روحانیون در نشر و تبیین دین مبین اسلام و آشنا کردن جامعه با دستورات و احکام الهی نمایندگان رسول اکرم (ص) هستند.
در این مراسم جمعی از طلاب شهرستان حمیدیه بدست زعیم حوزههای علمیه استان و نماینده ولی فقیه در خوزستان ملبس به لباس روحانیت شدند.