به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری، زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان، در این مراسم که حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، جمعی از روحانیون، طلاب و قشر‌های مختلف مردم حضور داشتند با اشاره به نقش و جایگاه علما و روحانیون در اسلام گفت: روحانیون در نشر و تبیین دین مبین اسلام و آشنا کردن جامعه با دستورات و احکام الهی نمایندگان رسول اکرم (ص) هستند.

در این مراسم جمعی از طلاب شهرستان حمیدیه بدست زعیم حوزه‌های علمیه استان و نماینده ولی فقیه در خوزستان ملبس به لباس روحانیت شدند.