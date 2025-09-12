وزیر امور خارجه افغانستان با قدردانی از نقش کشورهای کمک کننده به زلزله زدگان شرق افغانستان از جمله ایران، از کشورهایی انتقاد کرد که با تحریم های خود باعث نرسیدن کمک های بین المللی به مردم زلزله زده افغانستان شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزیر امور خارجه افغانستان در جمع نمایندگان سیاسی و روسای سازمان های بین المللی با قدردانی از نقش کشورهای کمک کننده به زلزله زدگان شرق افغانستان از جمله ایران، از کشورهایی انتقاد کرد که با تحریم های خود باعث نرسیدن کمک های بین المللی به مردم زلزله زده ولایت کنر شدند امیرخان متقی همچنین از چند کشور خواست برای نجات انسان ها بالگردهایی را که چهارسال قبل با خروج آمریکا از افغانستان تصاحب کرده اند، برای نجات انسان ها بازپس دهند.

در نشستی در کابل وزیر امور خارجه افغانستان علاوه بر اینکه از کشور‌های کمک کننده برای زلزله زدگان ولایت کنر قدردانی کرد، از کشور‌هایی نیز انتقاد کرد که با تحریم‌های افغانستان باعث شدند برخی کمک‌های خارجی به زلزله زدگان افغانستان نرسد.

امیرخان متقی گفت: این تحریم ظالمانه و خلاف تمام اصول بشردوستانه است.

وزیر امور خارجه افغانستان همچنین با گزارشی از عملیات کمک رسانی و نجات توسط بالگرد‌های برجای مانده از اشغالگران گفت: مردم روزی از صدای این بالگرد‌ها در افغانستان می‌ترسیدند که مبادا توسط آنها بمباران شوند، اما اکنون از این بالگرد‌ها صدای نجات به گوش می‌رسد.

وزیر امور خارجه افغانستان از کشور‌های که پس از تحولات سیاسی افغانستان از بازپس دادن بالگرد‌های افغانستان خودداری می‌کنند تقاضا کرد تا این بالگرد‌ها برای نجات انسان‌ها به افغانستان تحویل داده شود.

اظهارات:

امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان

روزا اوتنبایوا- رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان