امام جمعه تبریز گفت: نیروهای مسلح ایران با قدرت و آمادگی کامل، پشتوانه امنیت کشور هستند و هر گونه تهدید علیه کشورمان با واکنش قاطع روبهرو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز در مصلای امام خمینی با تاکید بر لزوم هوشیاری در مذاکرات هستهای افزود: بیاعتمادی به غرب و تقویت توان دفاعی، راهبرد قطعی جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: باید به مذاکرهکنندگان کشورمان هم فرصت داد تا با شفافیت به مردم توضیح دهند و از هرگونه اظهار نظرهای زودهنگام و ناصحیح پرهیز شود چرا که مجلس چارچوب مذاکرات را مشخص کرده است.
خطیب نماز جمعه تبریز با اشاره به تصویب قوانین محکم مجلس درباره چارچوب مذاکرات هستهای اظهار کرد: مذاکرهکنندگان با رعایت کامل خط قرمزهای تعیینشده، مسئولیت پاسخگویی به مجلس را دارند و همه دستگاهها باید بر این موضوع نظارت دقیق داشته باشند.
وی همچنین تأکید کرد: طرف مقابل مذاکرات تنها آژانس انرژی اتمی نیست، بلکه پشت پرده آن آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی قرار دارند که باید با هوشیاری کامل با آنها برخورد کرد.
امام جمعه تبریز گفت: نیروهای مسلح کشورمان هرگز فریب ظاهرِ مذاکرهکنندگان را نمیخورند و در عین حمایت از دولت، آماده مقابله با هرگونه تهدید و نقشه دشمنان هستند.
وی افزود: نیروهای مسلح ایران به طور مستمر در حال تقویت توان موشکی و پدافندی خود هستند و هیچ اعتمادی به غرب ندارند، چرا که آنها هیچ صلاحیتی برای گفتوگو با ما را ندارند و تنها هدفشان ضربه زدن به منافع ایران است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه مقصر ناامنیهای منطقه آمریکا و همپیمانانش هستند تصریح کرد: ایران دست روی ماشه با آمادگی کامل ایستاده است و هرگونه اقدام خصمانه دشمنان با واکنش قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل به تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر اشاره کرد و گفت: به ما میگفتند که شما با آمریکا در جنگ هستید و با آنها صلح نمیکنید، حال شما که نوکر آمریکا بودید به حرفهایشان گوش دادید؛ گاو شیرده بودید و هواپیمای چندین دلاری به آنها تقدیم کردید. شما نوکران را چرا زد؟ آمریکایی ها و صهیونیستها دوست و دشمن نمیشناسند.
وی خطاب به اندیشمندان، سیاستمداران با انصاف، دانشگاهیان و مردم عرب منطقه اظهار کرد: چقدر میخواهید با ذلت زندگی کنید؟ نفت میدهید و امکانات در اختیار آنها قرار میدهید؛ آنها با همان امکانات شما هواپیما و موشک تولید می کنند و خود شما را میزنند. یکبار مثل مردم ایران ایستادگی کنید؛ هیچ کاری نمیتوانند بکنند. در برابر دشمنان سرِ ذلت خم نکنید.
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از خطبه ها بر ضرورت توجه به کارآمدی دولت تأکید کرد و گفت: دولتمردان باید دقت کنند که افزایش کارمندان بدون بهرهوری نتیجهای ندارد و قوانین باید بهگونهای باشد که حوزه تولید و جامعه کارگری را تقویت کند. اسراف در دولت نیز باید کنترل شود و منابع، آب و انرژی باید به سمت تقویت تولید و اشتغال هدایت شود.
نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: دولت باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد. گرانیهای لجام گسیخته قابل توجیه نیست و از طرفی هم بازاریان و اصناف باید با فقرا با انصاف رفتار کنند.
وی به اهمیت حمایت از نیازمندان اشاره و تأکید کرد: گاهی مشغلههای شخصی و سیاسی باعث غفلت از مستمندان میشود. با شروع مهر و بازگشایی مدارس، کودکان و نوجوانان کم برخوردار به نوشت افزار و کیف مدرسه نیاز دارند و مساجد و هیئتهای حسینی باید در این زمینه اهتمام کنند.
حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل ادامه داد: صرفهجویی در آب و انرژی یک ضرورت است و همه باید در مصرف آب دقت کنند. اسراف حرام است و آب شرب متعلق به عموم مردم است، بنابراین نمیتوان تنها به پرداخت هزینه اکتفا و اسراف کرد. با توجه به پایان تابستان و حضور مهمانان، حفاظت از محیط زیست و پارکها هم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی در ادامه خطبه ها به ۲۷ شهریور، روز ادب و زبان فارسی و بزرگداشت استاد شهریار اشاره کرد و گفت: قرآن بهعنوان معجزه ادبی الهی است و شاعران برای ارتقای ذهن و خلاقیت شعری خود، باید با قرآن و معارف دینی آشنا شوند.
امام جمعه تبریز با بیان حکمت الهی حجاب هم گفت: حجاب از جانب خداوند واجب شده است تا حقوق زنان حفظ و پاس داشته شود و گوهر وجود دختران در صدف پاکدامنی و وقار محفوظ بماند.
حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل افزود: کسی که خود را پیرو امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) میداند، باید همچون نگین درخشان، با حیاء، باوقار و استوار در مسیر فضیلت گام بردارد.