خطیب جمعه اصفهان: ایران قوی است، دولتمردان از موضع ضعف صحبت نکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امامجمعه موقت اصفهان ظهر امروز در خطبههای نمازجمعه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اصفهانگفت: اگر بر مشکلات صبر کنید و تقوای الهی داشته باشید، هیچ توطئهای به شما ضرر نمیزند.
حجتالاسلام سید مجتبی میردامادی افزود: رسول خدا (ص) بالاترین نعمت پس از خلقت را هدایت دانستند، اگر هدایت نباشد، انسانها به موجوداتی بدتر از حیوان تبدیل میشوند، چنانکه شاهد جنایات رژیم صهیونیستی هستیم.
امامجمعه موقت اصفهان با انتقاد از عملکرد برخی کشورهای عربی، در مقابل با جنایتها و طمع آمریکا و اسرائیل در منطقه گفت: ایران تنها کشوری است که ۶۵ سال در برابر جنایتهای آمریکا ایستاده است.
حجتالاسلام سید مجتبی میردامادی با اشاره به گرانیها و مشکلات اقتصادی، خواستار نظارت مؤثرتر بر بازار شد و افزود: امروز بسیاری از مردم از گرانی و بیثباتی قیمتها رنج میبرندو مسوولان باید برای رفع چالشهای اقتصادی گامهای موثرتری بردارند.
امام جمعه موقت اصفهان همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، گفت: دولتمردان نباید از موضع ضعف صحبت کنند، ملت ایران قوی است، منابع فراوان دارد و آمریکا جرئت جنگ با ایران را ندارد، اما با ترفند «نه جنگ، نه صلح» میخواهد ما را فرسوده کند.
حجت الاسلام میردامادی با محکومکردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: یکی از محورهای اصلی دیپلماسی باید تلاش برای قطع ارتباط کشورها با رژیم جعلی صهیونیستی باشد.