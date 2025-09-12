نمایش میدانی «سرزمین خورشید» با حضور پرشور مردم از سراسر خراسان شمالی، به صحنه‌ای باشکوه از پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و مقاومت تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ این اثر فاخر که در آستانه دومین کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان و با مشارکت بیش از ۳۵۰ هنرمند بومی روی صحنه رفت، توانست روایت تاریخ، هویت و افتخار این دیار را با زبان هنر زنده کند؛ روایتی که نه‌تنها دیده شد، بلکه در دل‌ها نشست.

اجرای این نمایش فاخر میدانی تا ۲۴ شهریور ماه هر شب در دهکده مقاومت بسیج شهرستان بجنورد بعد از نماز مغرب و عشا ادامه دارد.