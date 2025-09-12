به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با تداوم فعالیت سامانه خنک و بارشی در آسمان گیلان، بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما، به ویژه مناطق کوهستانی استان ، تا سه شنبه آینده ادامه دارد.

وی از صدور هشدار نارنجی، شدت بارش باران و وزش باد برای عصر شنبه تا دوشنبه آینده خبر داد و افزود: به دلیل آبگرفتگی معابر ، بالاآمدن آب رودخانه‌ها و احتمال وقوع سیلاب، مردم و گردشگران از مستقر شدن در حاشیه رودخانه‌ها و کانال‌های کشاورزی خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: ارتفاع امواج دریای خزر در این مدت به حدود ۲ متر خواهد رسید و برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا نامناسب است.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۳ درصد است.