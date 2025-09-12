پخش زنده
امروز: -
امام جمعه کیش، گفت: رژیم صهیونیستی در جنگ دوازده روزه از ملت جمهوری اسلامی ایران سیلی بزرگی خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز، گفت: هیچکس نباید در کشور بلاتکلیف باشد و هر کسی در هرجایگاهی باید برای پیشرفت کشور تلاش کند.
امام جمعه کیش با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیسجمهور و هیئت دولت، گفت: ترفند دشمن القای حالت نه جنگ و نه صلح است و مقابله با این ترفند تلاش شبانه روزی میطلبد.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز با بیان اینکه دشمن در جنگ ۱۲ روزه ناکام ماند و اکنون میخواهد حالت بلاتکلیفی در کشور القا کند، گفت: همه وظیفه داریم برای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش کنیم تا کشور در مسیر عزت و پیشرفت رشد کند.
امام جمعه کیش، راهبردهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و توجه ایشان به دغدغههای مردم را از عوامل برون رفت از مشکلات دانست و افزود: اولویتهای اصلی، معیشت، مسکن و مهار تورم است و صاحبان قلم، رسانهها، بویژه صداوسیما باید برای کمک به مسئولان وارد میدان شوند.
او با بیان اینکه اکنون زمان انتقاد و برجسته کردن نقطه ضعفها نیست، گفت: تا زمانی که اتحاد بین مردم و مسئولان باشد هیچ توطئهای نمیتواند به این اتحاد رخنه کند.
امام جمعه کیش، از دستگاه دیپلماسی خواست در عرصه بین الملل با کشورهای همسایه و همسو با ایران برای بیان چهره واقعی رژیم صهیونیستی و آمریکا تلاش کند و نیروهای مسلح نیز بیش از پیش آماده باشند که البته این چنین هم بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به دوحه قطر، گفت: این رفتار صهیونیستها نشان داد حق با محور مقاومت بود و رژیم صهیونی و آمریکا قابل اعتماد نیستند و این غده سرطانی باید محو شود.
او با بیان اینکه رژیم صهیونسیتی برای محقق شدن رویای نیل تا فرات از هیچ جنایتی ابا ندارد، از سکوت جامع بین الملل و برخی کشورهای منطقه برابر این تجاوزگریها و جنایتها انتقاد کرد و گفت: توصیه میکنیم تا دیر نشده از خواب غفلت بیدار شوند، چرا که زمانی خواهد رسید رژیم صهیونیستی آنها را نیز تحت سلطه خود در خواهد آرود.
امام جمعه کیش، کاروان کمکهای مردمی به مردم غزه را نماد زنده بودن انسانیت دانست و از مردم خواست برای کمک به مردم غزه دریغ نکنند.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به نزدیک شدن به بازگشایی مدارس از مسئولان کیش بخاطر آماده سازی مدارس قدردانی کرد و برای حل مشکلات معلمان و ساخت مدارس جدید و تامین مسکن فرهنگیان خواستار اقدام جدی شد.
او با قدردانی از مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش در برگزاری جشنواره تابستانی که موجب رونق جزیره شده، گفت: در برگزاری جشنوارهها باید دقت کرد برای کیش نتیجه و آورده ای داشته باشد و گردشگری باید به نحوی باشد که هنجارها نیز رعایت شود.
امام جمعه کیش، گران بودن قیمت بلیت هواپیما را از مشکلات ساکنان کیش دانست و خواستار افزایش تعداد پروازها و ارائه تسهیلاتی برای ساکنان کیش در تهیه بلیت شد.
حجتالاسلام والمسلمین بی نیاز، زادروز شهید آوینی، روز سینما و درگذشت استاد شهریار روز شعر و ادب فارسی را گرامیداشت و گفت: هنر دینی و ارزشی از مولفههای هنر انقلابی است.