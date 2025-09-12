پخش زنده
منابع رسانهای از احضار معاون سفیر رژیم صهیونیستی در ابوظبی در پی تجاوز اخیر تلآویو به دوحه خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه العربیه اعلام کرد که امارات در واکنش به حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به پایتخت قطر، دیوید احج ورساندی معاون سفیر اسرائیل در ابوظبی را احضار کرده است.
طبق این گزارش، امارات تأکید کرده است که هرگونه تعرض به یکی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تعرض به کل منطقه محسوب میشود.
دولت امارات پیش از این نیز در بیانیهای اعلام کرده بود که امنیت و ثبات قطر بخش جداییناپذیر امنیت و ثبات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است و هرگونه حمله به یک کشور عضو، به منزله حمله به تمام مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس تلقی خواهد شد.
ابوظبی ضمن محکوم کردن شدید سخنان تهدیدآمیز نخستوزیر رژیم صهیونیستی، علیه قطر، اعلام کرده بود که ادامه این سیاستهای تحریکآمیز و خصمانه، فرصتهای ایجاد ثبات در منطقه را تضعیف کرده و میتواند خاورمیانه را به سمت مسیرهایی بسیار خطرناک سوق دهد.
منابع رسانهای عصر سهشنبه از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دفتر جنبش حماس در دوحه خبر دادند.
رسانههای صهیونیستی اذعان کردند که این حمله با هماهنگی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ انجام شده است. با این وجود دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی مدعی شد: عملیات علیه رهبران حماس کاملاً مستقل و اسرائیلی بود.
وزارت امور خارجه قطر نیز با صدور بیانیهای شدیداللحن، حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این اقدام تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار میرود.