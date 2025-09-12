نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: با توجه به سخنان رهبر انقلاب در نشست با هیأت دولت، مسئولان اهتمام ویژه‌ای برای انظباط بازار داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به نشست هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: ضرورت نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها یکی از نکاتی بود که رهبر معظم انقلاب در این نشست بر آن تاکید داشتند و شایسته است تا مسئولان در استان نیز در زمینه کنترل قیمت‌ها اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند می‌بایست کشور‌های اسلامی روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند چرا که این رژیم به مانند غده سرطانی خطرناکی برای کشور‌های منطقه محسوب می‌شود.

امام جمعه ایلام همچنین به حمله اخیر رژیم صهیونی به نشست سران حماس در قطر اشاره کرد و یادآور شد: هرچند این جنایتکاران در این حمله به موفقیتی دست پیدا نکردند، اما این اقدام بار دیگر پرده از هویت تجاوزگرانه رژیم اسرائیل برداشت.

خطیب نماز جمعه شهر ایلام همچنین به مذاکرات انجام شده با آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز اشاره کرد و گفت: مسئولان این آژانس در ادوار گذشته نیز پیمان شکنی کردند و اطلاعات زیر ساخت‌های فناوری صلح آمیز هسته ای با کشورمان را در اختیار دشمنان قرار دادند.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار همچنین از ضرورت راه انداری سینما در ایلام سخن گفت و خواستار توجه به زیر ساخت فرهنگی در استان ایلام شد.