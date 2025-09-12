۴ کشتی گیر مازندرانی به اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان از روز یکشنبه ۲۳ شهریور تا شنبه ۲۹ شهریورماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم‌های ملی کشتی برگزار می‌شود.

در این اردو ۴ کشتی گیر مازندرانی به همراه دیگر کشتی گیران دعوت شده، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده می‌کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو که باید ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: پارسا طهماسبی (مازندران) بنیامین آشفته (خراسان رضوی)

۴۸ کیلوگرم: سینا بوستانی (خراسان رضوی) متین کتولی (گلستان)

۵۱ کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران) سینا اردو (خراسان رضوی)

۵۵ کیلوگرم: یاسین زارع زاده (خراسان رضوی) امیرعباس رمضانی (مازندران)

۶۰ کیلوگرم: سید طا‌ها هاشمی (مازندران) حسین آرین (تهران)

۶۵ کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) سام ارشد (تهران)

۷۱ کیلوگرم: امیرمحمد زرین کام (تهران) آریوبرزن محمدی (البرز)

۸۰ کیلوگرم: محمدپارسا کرمی (تهران) آرشام وهابیان (گیلان)

سرمربی: غلامرضا محمدی (لرستان)

مربیان: عباس حاج کناری و محمدحسین محمدیان (مازندران) – میثم مصطفی جوکار (همدان)

مربی بدنساز: سینا حسینی