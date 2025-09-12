پخش زنده
شبکه جمعآوری و تصفیهخانه فاضلاب شهرک «کُهک» در شهرستان زهک بهعنوان نخستین پروژه فاضلاب روستایی استان با همکاری سازمان یونیسف و حمایت مالی سفارت کره جنوبی تکمیل شده و بهزودی وارد مدار بهرهبرداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: طرح شبکه جمعآوری فاضلاب شهرک کُهک یکی از طرح های اولویتدار فاضلاب روستایی کشور است که با استفاده از اعتبارات ملی و وام بانک توسعه اسلامی اجرا شده است.
فرهاد سرگلزایی افزود: تصفیهخانه این طرح بهصورت مدرن با ظرفیت یکهزار مترمکعب در شبانهروز و با هماهنگی سازمان یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد) و حمایت مالی سفارت کره جنوبی خریداری و احداث شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ادامه داد: این طرح شامل بیش از ۲۱ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال، سه ایستگاه پمپاژ و یک واحد تصفیهخانه پیشرفته است که بهزودی وارد مرحله بهرهبرداری خواهد شد.
سرگلزایی با اشاره به آثار مثبت این طرح بر توسعه پایدار منطقه ادامه داد: بهرهبرداری از این پروژه علاوه بر صیانت از منابع محدود آب سیستان، زمینه استفاده مجدد از پساب در آبیاری اراضی کشاورزی، توسعه فضای سبز و مصارف صنعتی را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: با تکمیل پروژههای فاضلاب زهک، ظرفیت پساب تصفیهشده قابل استفاده در این شهرستان به بیش از ۶ هزار مترمکعب در شبانهروز میرسد.
وی تصریح کرد: این موضوع زهک را به یکی از شهرستانهای پیشگام در مدیریت پساب و استفاده بهینه از آبهای نامتعارف در استان سیستان و بلوچستان تبدیل خواهد کرد.