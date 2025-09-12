نماینده ترکیه در سازمان ملل، حمله اخیر اسرائیل به هیئت حماس در دوحه را اقدامی تروریستی و بخشی از سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز منطقه‌ای اعلام و آن را تهدیدی علیه امنیت بین‌الملل توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشت: احمد ییلدیز نماینده ترکیه در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی گفت که «این حمله نفرت انگیز و بی پایه و اساس علیه کشور قطر نقض آشکار حاکمیت ارضی و امنیت آن کشور است و ما از شورای امنیت می‌خواهیم (رژیم) اسرائیل را به دلیل این تجاوز پاسخگو بداند.»

ییلدیز افزود: «بدون شک، این اقدام بزدلانه، نقض علنی هنجار‌های حقوق بین‌الملل و قطعا منشور سازمان ملل متحد است، همان طور که تهدیدی آشکار برای امنیت منطقه خاورمیانه و در واقع صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.»

این مقام ترکیه‌ای حمله اسرائیل را «تروریسم دولتی» و بخشی از «سیاست‌های نظام‌مند و تلاش‌های مداوم اسرائیل برای بی ثبات کردن منطقه» توصیف کرد.

ییلدیز با تاکید دوباره بر همبستگی سازمان همکاری اسلامی، گفت: ما در حمایت از حق و وظیفه دولت قطر برای پاسخ قاطع به هرگونه نقض یا تجاوز بی‌ملاحظه که امنیت آن را تهدید می‌کند و ثبات منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد، متحد هستیم.

رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه هیئت مذاکره‌کننده جنبش مقاومت اسلامی «حماس» را در دوحه، پایتخت قطر، هدف حمله هوایی قرار داد که به گفته این جنبش در دستیابی به اهداف خود «ناکام» ماند.

یک رسانه صهیونیستی به تازگی هشدار داد، پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه، احتمال دارد آنکارا به هدف بعدی تل‌آویو تبدیل شود؛ اقدامی که در صورت وقوع می‌تواند «فاجعه‌ای راهبردی» با تبعات فراتر از حمله به قطر باشد و بحرانی منطقه‌ای را رقم بزند.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در یادداشتی نوشت: ترکیه ممکن است هدف بعدی اسرائیل باشد و پیامد‌های این درگیری احتمالی فاجعه بار خواهد بود.

این روزنامه در تشریح تفاوت دوحه و آنکارا آن را «بنیادین» توصیف کرد و نوشت: ترکیه ارتشی قدرتمند دارد، دومین نیروی نظامی بزرگ در ناتو محسوب می‌شود، در سوریه، لیبی و شرق مدیترانه نفوذ دارد و عضو پیمان آتلانتیک شمالی است و به همین دلیل هرگونه درگیری با آنکارا، نزاعی محدود را به بحرانی منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد.