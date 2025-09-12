نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه، با انتقاد از روابط اقتصادی برخی کشور‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی خواستار قطع این ارتباطات شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اینکه «نزدیک به ۶۰ کشور اسلامی در دنیا وجود دارد که ۵۰ کشور آن با رژیم صهیونیستی ارتباط اقتصادی دارند»، گفت: این وضعیت برای جامعه مسلمانان شایسته نیست و نباید ادامه یابد.

او افزود: رژیم صهیونیستی ۶۲ درصد سوخت، فولاد و نیاز‌های غذایی خود را از کشور‌های اسلامی تأمین می‌کند و شنیده شده است که پس از حادثه طوفان الاقصی برخی کشور‌های اسلامی تا ۱۰۰ و حتی ۴۰۰ درصد صادرات خود به این کشور را افزایش داده‌اند.

امام‌جمعه ارومیه با تاکید بر دوگانه‌گویی رژیم صهیونیستی گفت: آن‌ها در ظاهر اعلام قطع رابطه می‌کنند، اما در پشت پرده نیاز‌های خود را از کشور‌های مسلمان تأمین می‌کنند.

وی همچنین تصریح کرد : این رژیم علاوه بر مناسبات اقتصادی، در برخی موارد تعاملات امنیتی و نظامی با کشور‌های مسلمان برقرار کرده و حتی مستشاران نظامی را به این کشور‌ها اعزام کرده‌اند که افشای اسرار و تهدید امنیتی برای کشور‌های مسلمان به شمار می‌آید .

حجت‌الاسلام قریشی با یادآوری هدف‌گذاری تشکیل «اسرائیل بزرگ» توسط این رژیم، خواستار فشار ملت‌ها بر دولت‌ها برای قطع روابط اقتصادی با آن شد و نهاد‌های حکومتی کشور‌های اسلامی را به هوشیاری و مدیریت این موضوع فراخواند.

او همچنین به تجاوز گزارش‌شده رژیم صهیونیستی به قطر اشاره کرده و آن را «نمونه‌ای از غیر قابل اعتماد بودن این رژیم» خواند.

در بخش دیگری از خطبه‌ها، امام‌جمعه ارومیه با اشاره به آغاز سال تحصیلی بر رعایت حقوق و حرمت معلمان تأکید کرد و گفت: .تکریم معلم و استاد در دین ما اهمیت بسیاری دارد و باید طوری رفتار کنیم که معلمان از طرف جامعه احساس عزت و شرافت کنند .

قریشی در پایان از مردم خواست تا در پویش‌های کمک‌رسانی مشارکت کنند و با یادآوری پویش «ایران همدل» که پیش از این به کمک مردم لبنان شتافت، خواست تا اکنون نیز به یاری مردم غزه بشتابند.