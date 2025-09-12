پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، خانۀ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر راولپندی میزبان یک محفل باشکوه میلاد به مناسبت یکهزار و پانصدمین سال ولادت باسعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و هفته وحدت بود.
این برنامه با عنوان «وصف پیامبر در شعر فارسی» برگزار شد و با حضور عاشقان رسول اکرم و فرهیختگان فرهنگی و علمی، حال و هوایی معنوی به خود گرفت.
سخنرانان این برنامه در گفتار خود پیامبر اکرم (ص) را نماد وحدت و همبستگی امت اسلامی معرفی کردند و بیان داشتند که تنها راه سعادت مسلمانان، عمل به سیرۀ نبوی و بازگشت به آموزههای اصیل اسلام است.
آنان با اشاره به اندیشۀ امام خمینی (ره) اعلام کردند که برگزاری هفته وحدت فرصتی است تا مسلمانان با کنار گذاشتن اختلافات، دست در دست هم برای اعتلای اسلام گام بردارند.
این در حالیست که همزمان در شهرهای مختلف پاکستان نیز جشنهای باشکوه میلاد پیامبر اکرم و هفته وحدت، جلوهای از عشق و ارادت مسلمانان به ساحت نبوی را به نمایش گذاشته است.
مراسم مرتبط به هفته وحدت در شهرهای مختلف پاکستان بیانگر عشق و ارادت مسلمانان به پیامبر رحمت در میان همه مذاهب از مسلمانان پاکستان است.