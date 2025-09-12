عزت و عظمت جمهوری اسلامی ایران دربرابر رژیم صهیونیستی وآمریکا ناشی از ایستادگی ، مقاومت و انسجام ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امام جمعه موقت زاهدان درخطبه های این هفته نماز جمعه زاهدان گفت: حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دفترحماس درکشور قطر نشان از گستاخی این رژیم در سایه سکوت مجامع بین‌ المللی وکشورهای منطقه رقم خورد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به جنایت های رژیم صهیونی علیه مسلمانان بی دفاع غزه، افزود: آنچه درغزه برسرمردم و کودکان بی دفاع اتفاق افتاده نسل کشی و پاکسازی نژادی است.

وی بر ضرورت همکاری کشورهای اسلامی منطقه دربرابر رژیم کودک کش اسرائیل تاکید کرد و ادامه داد: ضروریست کشورهای اسلامی حداقل مراودات اقتصادی وفروش نفت را باا ین رژیم متوقف کنند.

امام جمعه موقت زاهدان همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و شرایط نه صلح ونه جنگ کشورمان با رژیم صهیونیستی بر ضرورت هوشیاری وامادگی دربرابر توطئه های استکبارجهانی تاکید کرد.