مراسم تشییع پیکر زنده‌یادان جمشید عزیزخانی و رحیم عزت‌بقایی هنرمندان فقید موسیقی همزمان ۲۲ شهریورماه در تهران از مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد جمشید عزیزخانی خواننده و آهنگساز برجسته اهل کرمانشاه، همزمان با آیین تشییع پیکر زنده‌یاد رحیم عزت‌بقایی صدابردار پیشکسوت موسیقی ایران، روز شنبه (۲۲ شهریورماه) ساعت ۹:۳۰ صبح، در پهنه فرهنگی هنری رودکی، از مقابل تالار وحدت برگزار خواهد شد.

پیکر این دو هنرمند پس از برگزاری مراسم به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه و به خاک سپرده می‌شود.

جمشید عزیزخانی متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه پس از یک دوره بیماری ۲۰ شهریورماه در تهران درگذشت. او از مهمترین چهره‌های موسیقی کردی و ایرانی به شمار می‌رفت و طی حدود پنج دهه فعالیت هنری، بیش از هشتصد قطعه محلی و ملی خلق کرد. آثار عزیزخانی بازتابی از فرهنگ و زندگی مردم زاگرس بود و نقشی مؤثر در ماندگاری موسیقی بومی ایران داشت.

رحیم عزت‌بقایی ۱۷ شهریورماه در ۸۲ سالگی بر اثر مشکلات قلبی و ریوی دار فانی را وداع گفت، وی از پیشکسوتان صدابرداری موسیقی ایران بود و همکاری‌های متعددی با بزرگان موسیقی همچون محمدرضا شجریان، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان در کارنامه خود داشته است.

