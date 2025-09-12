پخش زنده
مراسم تشییع پیکر زندهیادان جمشید عزیزخانی و رحیم عزتبقایی هنرمندان فقید موسیقی همزمان ۲۲ شهریورماه در تهران از مقابل تالار وحدت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تشییع پیکر زندهیاد جمشید عزیزخانی خواننده و آهنگساز برجسته اهل کرمانشاه، همزمان با آیین تشییع پیکر زندهیاد رحیم عزتبقایی صدابردار پیشکسوت موسیقی ایران، روز شنبه (۲۲ شهریورماه) ساعت ۹:۳۰ صبح، در پهنه فرهنگی هنری رودکی، از مقابل تالار وحدت برگزار خواهد شد.
پیکر این دو هنرمند پس از برگزاری مراسم به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه و به خاک سپرده میشود.
جمشید عزیزخانی متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه پس از یک دوره بیماری ۲۰ شهریورماه در تهران درگذشت. او از مهمترین چهرههای موسیقی کردی و ایرانی به شمار میرفت و طی حدود پنج دهه فعالیت هنری، بیش از هشتصد قطعه محلی و ملی خلق کرد. آثار عزیزخانی بازتابی از فرهنگ و زندگی مردم زاگرس بود و نقشی مؤثر در ماندگاری موسیقی بومی ایران داشت.
رحیم عزتبقایی ۱۷ شهریورماه در ۸۲ سالگی بر اثر مشکلات قلبی و ریوی دار فانی را وداع گفت، وی از پیشکسوتان صدابرداری موسیقی ایران بود و همکاریهای متعددی با بزرگان موسیقی همچون محمدرضا شجریان، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان در کارنامه خود داشته است.
درگذشت احمد طالبی هنرمند نقاش
احمد طالبی هنرمند نقاش، طراح فیگوراتیو و عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران پنجشنبه (۲۰ شهریورماه) دار فانی را وداع گفت.
انجمن هنرمندان نقاش ایران فقدان این هنرمند گرامی را به جامعه هنری ایران، اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض مینماید.
زندهیاد طالبی هنرمند نقاش، طراح فیگوراتیو، مدرس دانشگاه، دارای مدرک کارشناسی ارشد نقاشی متولد ۱۳۵۲ در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی بود.
مدیر گروه دانشگاه کمالالملک نوشهر، مدیر گروه دانشگاه علمی کاربردی واحد ۳۵ تهران، مدیر آموزش انجمن هنرمندان نقاش ایران، رییس انجمن هنرهای تجسمی آذربایجان غربی- شهرستان خوی و موسس آموزشگاه فرهنگی و هنری اتود در تهران و کرج، عضو انجمن نخبگان کشور، کسب رتبه اول جشنواره کشوری شیراز (بخش طراحی تخت جمشید)، انتخاب استاد نمونه دانشگاه شریعتی، شرکت در بیش از ۱۴ نمایشگاه گروهی و انفرادی، برگزاری کارگاههای آموزشی طراحی از افتخارات این هنرمند فقید است.
آیین تشییع و خاکسپاری پیکر زندهیاد طالبی شنبه (۲۲ شهریورماه) ساعت ۱۲ در بهشت سکینه کرج برگزار میشود.