امام جمعه سنندج: امروز کرامت انسانی در سایه جنایات رژیم صهیونیستی به طور فزایندهای در خطر قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج، با محکومکردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه غزه و حمله به کشورهای اسلامی گفت: رژیم اسرائیل با حمایتهای آمریکا و اروپا از مسیر انسانیت خارج شده و به جنایات بیپایانی دست زده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور خواستار توجه به نیازمندان از سوی نیکوکاران و خیرین، شد
امام جمعه سنندج همچنین نسبت به رفتارهای برخی مسئولان داخلی که در عمل به وعدههای خود کوتاهی کردهاند، هشدار داد و افزود: بی توجهی به مشکلات مردم جایز نیست
ماموستا رستمی در پایان تأکید کرد: مسئولان باید در هر جایگاهی که هستند، به جای رقابت برای کسب قدرت، رقابت برای خدمت به مردم را باید سرلوحه کاری خود قرار دهند.