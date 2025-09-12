به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، با محکوم‌کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌گناه غزه و حمله به کشورهای اسلامی گفت: رژیم اسرائیل با حمایت‌های آمریکا و اروپا از مسیر انسانیت خارج شده و به جنایات بی‌پایانی دست زده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور خواستار توجه به نیازمندان از سوی نیکوکاران و خیرین، شد

امام جمعه سنندج همچنین نسبت به رفتارهای برخی مسئولان داخلی که در عمل به وعده‌های خود کوتاهی کرده‌اند، هشدار داد و افزود: بی توجهی به مشکلات مردم جایز نیست

ماموستا رستمی در پایان تأکید کرد: مسئولان باید در هر جایگاهی که هستند، به جای رقابت برای کسب قدرت، رقابت برای خدمت به مردم را باید سرلوحه کاری خود قرار دهند.