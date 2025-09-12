امروز در مراسمی، با قدردانی از خدمات حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی موسوی، حجت الاسلام والمسلمین آیت نعمتی به عنوان امام جمعه جدید ماسال معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امروز در شورای اداری شهرستان ماسال که با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی‌اصغر حسینی معاون جذب و گزینش شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور برگزار شد، از خدمات حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی موسوی امام جمعه سابق قدردانی و حجت الاسلام والمسلمین آیت نعمتی به عنوان امام جمعه جدید ماسال معرفی شد.

علی‌اصغر حسینی، معاون جذب و گزینش شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در این مراسم معارفه، خطاب به امام جمعه جدید شهرستان ماسال، گفت: حکم این امام جمعه جدید مشابه دیگر امامان جمعه است و باید با همه اقشار مردم تعامل و همکاری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به مردم باید محور اساسی فعالیت‌های امام جمعه باشد، افزود: برای رسیدن به اوج عزت، باید جوانان را با مسجد همراه کنیم، زیرا اگر مسائل جامعه در مسجد حل نشود، به سطح جامعه و خیابان کشیده خواهد شد.

علی‌اصغر حسینی گفت: امام جمعه باید مردم محور، فراگیر و راهبر فرهنگی و دینی جامعه باشد تا نقش خود را در ارتقای جایگاه مسجد و جامعه به بهترین نحو ایفا کند.

سعید قسمت‌پور فرماندار ماسال هم در این مراسم گفت: نماز جمعه سنگری با ارزش است و امام جمعه به عنوان پدر معنوی این سنگر، وظیفه هدایت مردم را بر عهده دارد و ما نیز باید پشتیبان ایشان باشیم تا بتوانیم همبستگی بین آحاد مردم را مانند ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه تقویت کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین آیت نعمتی امام جمعه جدید ماسال نیز در این مراسم گفت: وظیفه همه ماست که در جهت همدلی و وحدت گام برداریم تا کشورمان روزبه روز در عرصه‌های علمی، دینی، سیاسی و اجتماعی رشد کند.

وی افزود: مطمئناً با همکاری مردم و مسئولان، توطئه‌های دشمنان نقش بر آب شده و به خودشان بازخواهد گشت.

حجت الاسلام والمسلمین سید هادی موسوی امام جمعه سابق شهرستان ماسال نیز گفت: نیرو‌های مسلح در جنگ ۱۲ روزه دشمن را به ذلت رساندند و حتی اگر هیچ دستاورد دیگری حاصل نشده باشد، وحدت مردم و نیرو‌های مسلح، خود یک موفقیت بزرگ است که نباید خدشه دار شود.