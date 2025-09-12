پخش زنده
بیستمین جشنواره تعاونی های برتر استان با معرفی برترین ها در سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،در این جشنواره از ۸ تعاونی برتر استان در بخشهای توسعه و عمران شهری،معدن ، تولیدی ، آموزشی و خدماتی تجلیل شد.
استاندار سمنان در جمع تعاونگران استان با بیان اینکه در برنامه ۵ ساله سهم تعاونیها ۲۵ درصد در اقتصاد کشور است گفت: این در حالی است که تاکنون به این درصد تعاونیها نرسیدهاند.
محمد جواد کولیوند با بیان اینکه تعاونیها در مسیر خود با مشکلاتی هم مواجه هستند افزود: مسیر تعاونیها با حمایت دستگاههای دولتی هموار میشود.
وی همچنین با بیان اینکه اقتصاد امروز کشور باید امروز ناترازی انرژی را حل کند افزود: تعاونیها در این بخش میتوانند یاری رسان باشند.
در ادامه مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان ۱ هزارو ۲۵۰ تعاونی فعال وجود دارد افزود: ۳۰ هزار نفر در این تعاونیها عضو هستند که برای بیش از ۱۶ هزار نفر شغل ایجاد شده است.
به گفته ی .علی نورانی اولین تعاونی کشور هم سال ۱۳۱۴ در گرمسار به ثبت رسیده است.