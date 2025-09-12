خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «علی وحیدی» رئیس روابط عمومی شرکت پالایش گاز ایلام از تبدیل وضعیت استخدامی ۱۶۲ نیروی ایثارگر از حالت پیمانکاری و قراردادی به رسمی قطعی در این شرکت خبر داد و اظهار داشت: پالایشگاه گاز ایلام از پیشگامان اجرای کامل تبدیل وضعیت و استخدام نیرو‌های ایثارگر مشمول قانون بند «د» و بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در این زمینه بوده است.

وی افزود: مطابق با قوانین یادشده، برای نیرو‌های پیمانکاری و قراردادی مدت موقت ایثارگر واجد شرایط، اقدامات لازم شامل مراحل تعیین صلاحیت گزینش، معاینات طب صنعتی، عدم سو پیشینه کیفری و طی سایر فرایند‌های اداری به طور کامل انجام شد و پس از تأیید مراجع ذیربط، وضعیت استخدامی آنها به رسمی تغییر یافته است.

وحیدی تصریح کرد: تاکنون تعداد ۱۱۸ نفر از ایثارگران پیمانکاری مشمول موضوع بند «د» و «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه و ۴۴ نفر از ایثارگران قرارداد مستقیم موضوع بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، به استخدام رسمی شرکت درآمده‌اند که در مجموع شامل ۱۶۲ ایثارگر می‌شود.

رئیس روابط عمومی شرکت پالایش گاز ایلام گفت: این مجموعه یکی از اولین شرکت‌هایی بود که فرآیند تبدیل وضعیت نیرو‌های ایثارگر را به طور کامل و مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی به انجام رساند.