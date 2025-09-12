پخش زنده
در آتشسوزی کارگاه مبلسازی یکی از آتشنشانان فداکار شهر مشهد، بنام رضا فخریان جان باخت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری مشهد گفت: در جریان حادثه دلخراش آتشسوزی کارگاه مبلسازی در بزرگراه بابانظر، یکی از آتشنشانان فداکار شهر مشهد، آقای رضا فخریان معاون ایستگاه شماره ۱۸ آتشنشانی، در عملیات اطفای حریق دچار حادثه شد و جان باخت.
آتشپاد حمیدرضا کافی افزود: با تلاش نفسگیر همکارانش، پیکر بیجان این آتش نشان شهید از زیرزمین محل حادثه بیرون آورده و تحویل اورژانس شد.
وی ادامه داد: جامعه بزرگ آتشنشانان کشور و مشهد، عروج شهادت گونه این قهرمان بیادعا را به خانواده محترم ایشان و خانواده بزرگ آتشنشانی تسلیت میگوید.