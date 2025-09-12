پخش زنده
امام جمعه شیراز بر تمرکز مدیران بر حل مسائل مهم کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت الله دژکام ، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در خطبههای امروز نماز با اشاره به هشدار رهبر انقلاب در خصوص معادله «نه جنگ، نه صلحِ» دشمن برای القای ناامیدی و رخوت در جامعه، خواستار شکست این معادله و حفظ روحیه کار و تلاش و افزایش امید در جامعه شد .
وی گفت: مسئولیت جنگ و امنیت بر عهده نظامیان است و دیگر اقشار باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.
آیت الله دژکام با تاکید بر تمرکز مدیران بر حل مسائل مهم کشور افزود: حفظ وحدت ملی، تقویت مؤلفههای قدرت ملی، احیای واحدهای تولیدی به عنوان کلیدی پیشرفت اقتصادی و تامین کالاهای اساسی و حل مسئله مسکن مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب از مسولان کشور است که باید مورد توجه مسئولان استانی نیز قرار بگیرد.
نماینده ولی فقیه در فارس در بخش دیگری از خطبههای نماز با اشاره به اتفاقات روز جهان و منطقه گفت: تجاوز اسرائیل به قطر در حالی اتفاق افتاد که این کشور در نقش میانجی میان حماس و آمریکا در حال مذاکره بود؛ رخدادی که نشان داد اعتماد به آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل عامل بیثباتی منطقه و از بین رفتن امنیت است.
امام جمعه شیراز با اشاره به روسیاهی سلطنتطلبان و رژیم صهیونیستی پیرامون موضوع تجزیه ایران با ابزار رضا پهلوی گفت: ذلت بالاتر از این که بازمانده پهلوی ادای یهودیان را درمیآورد و میگوید ایران تجزیه شود و قسمتی از آن را به من بدهید! بنده در جواب او میگویم این را بدان که این وطن برای ایران و ایرانیان شریف است متعلق به کسانی است که در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه تا پای جان شان برای حفظ وجب به وجب خاکش ایستادند.