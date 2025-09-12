امام جمعه سردشت گفت: حمله رژیم صهیونیستی به کشور قطر و شهادت جمعی از مجاهدان فلسطینی در سایه سکوت حاکمان دولت‌های اسلامی و بی‌تفاوتی سازمان ملل انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه سردشت در خطبه‌های نماز جمع با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، حمله به کشور قطر و شهادت جمعی از مجاهدان فلسطینی را محکوم کرد و گفت: متأسفانه این حمله وحشیانه در سایه سکوت حاکمان دولت‌های اسلامی و بی‌تفاوتی سازمان ملل انجام گرفت که مایه تأسف و شرمساری است.

ماموستا محمد واوی افزود: امت اسلامی باید هوشیار باشد و با اتحاد و همبستگی در برابر این جنایات بایستد. امروز بیش از هر زمان دیگر جهان اسلام نیازمند همدلی و حمایت از آرمان فلسطین است.

ماموستا واوی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته وقف، بر اهمیت این سنت حسنه تأکید کرد و افزود: وقف یکی از مصادیق انفاق و باقیات‌الصالحات است که می‌تواند نیاز‌های جامعه اسلامی را برطرف سازد.