به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: آوا فرهادی، لادن ریاحی، فرنیا حاتمی، صبا پایمرد، ستایش قوامی، پریا رستار، شاهرخ سهرابپور، رادوین پامس، شایان جعفری، کیارش حیدری، حسن خسروی و محمد جواد عبدالغنی در رده‌های سنی مختلف مقام نخست را کسب کردند.

حسین زمانی افزود: مسابقات شطرنج با حضور ۱۱۱ شرکت‌کننده استان در دو بخش پسران و دختران برگزار شد و نفر اول هر رده سنی به عنوان نماینده استان، سهمیه حضور در مسابقات کشوری را به دست آورد.