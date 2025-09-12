پخش زنده
مراسم با شکوه جشن «امت احمد (ص)» به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) با حضور عموم مردم جزیره هرمز در مسجد امیرالمؤمنین (ع) این جزیره برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، امام جمعه جزیره هرمز گفت: آمریکا با حیله مذاکره و دادن چراغ سبز به رژیم کودک کش اسرائیل به محل جلسه دیپلماتیک و مذاکره کنندگان جنبش حماس در قطر هم حمله میکند.
حجتالاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز افزود: آن کشوری که پرچم اسلام را بلند کرد و در مقابل اسرائیل ایستادگی کرد، جمهوری اسلامی ایران بود.
وی گفت: اگر امت اسلامی امروز در کنار هم باشند و فشار اقتصادی علیه اسرائیل ایجاد کنند یقین داشته باشید اسرائیل از صحنهٔ روزگار محو خواهد شد.
مولودیخوانی و مدیحهسرایی در مدح و ثنای پیامبر رحمت (ص) از دیگر برنامههای این مراسم بود.