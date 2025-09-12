به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، امام جمعه جزیره هرمز گفت: آمریکا با حیله مذاکره و دادن چراغ سبز به رژیم کودک کش اسرائیل به محل جلسه دیپلماتیک و مذاکره کنندگان جنبش حماس در قطر هم حمله می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز افزود: آن کشوری که پرچم اسلام را بلند کرد و در مقابل اسرائیل ایستادگی کرد، جمهوری اسلامی ایران بود.

وی گفت: اگر امت اسلامی امروز در کنار هم باشند و فشار اقتصادی علیه اسرائیل ایجاد کنند یقین داشته باشید اسرائیل از صحنهٔ روزگار محو خواهد شد.

مولودی‌خوانی و مدیحه‌سرایی در مدح و ثنای پیامبر رحمت (ص) از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.