وزارت دفاع روسیه از آغاز رزمایش راهبردی مشترک نیروهای مسلح جمهوری بلاروس و فدراسیون روسیه با عنوان «غرب-۲۰۲۵» خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، این رزمایش در میدانهای تمرین دو کشور و همچنین در آبهای دریای بالتیک و بارنتس برگزار میشود و هدف آن تمرین مدیریت گروههای رزمی بینشاخهای، منطقهای و ائتلافی در مواقع مقابله با تهدیدها و حفظ ثبات در مرزهای دولت اتحادیه است.
در مرحله نخست این رزمایش، تمرکز بر مدیریت یگانها و واحدهای نظامی برای دفع تجاوز و هماهنگی در تمامی انواع پشتیبانی خواهد بود و در مرحله دوم، تمرکز بر بازیابی تمامیت ارضی دولت اتحادیه و مقابله با دشمن، از جمله با مشارکت گروههای ائتلافی کشورهای دوست خواهد بود.
یگانهای عملیاتی مدیریت نظامی و نیروهای شرکتکننده از سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و دیگر کشورهای شریک دعوت شدهاند.
هدف نهایی این رزمایش ارتقاء مهارت فرماندهان، هماهنگی ستادها و آمادگی عملیاتی گروههای منطقهای و ائتلافی برای حفظ صلح، دفاع از منافع و تأمین امنیت است.