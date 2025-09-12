به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، این رزمایش در میدان‌های تمرین دو کشور و همچنین در آب‌های دریای بالتیک و بارنتس برگزار می‌شود و هدف آن تمرین مدیریت گروه‌های رزمی بین‌شاخه‌ای، منطقه‌ای و ائتلافی در مواقع مقابله با تهدید‌ها و حفظ ثبات در مرز‌های دولت اتحادیه است.

در مرحله نخست این رزمایش، تمرکز بر مدیریت یگان‌ها و واحد‌های نظامی برای دفع تجاوز و هماهنگی در تمامی انواع پشتیبانی خواهد بود و در مرحله دوم، تمرکز بر بازیابی تمامیت ارضی دولت اتحادیه و مقابله با دشمن، از جمله با مشارکت گروه‌های ائتلافی کشور‌های دوست خواهد بود.

یگان‌های عملیاتی مدیریت نظامی و نیرو‌های شرکت‌کننده از سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و دیگر کشور‌های شریک دعوت شده‌اند.

هدف نهایی این رزمایش ارتقاء مهارت فرماندهان، هماهنگی ستاد‌ها و آمادگی عملیاتی گروه‌های منطقه‌ای و ائتلافی برای حفظ صلح، دفاع از منافع و تأمین امنیت است.