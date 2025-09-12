رئیس بنیاد مسکن انقلاب از تأمین ۱۲۰۰ هکتار زمین در مناطق روستایی طی یک سال فعالیت دولت چهاردهم خبر داد و گفت: تاکنون ۲۲۸۱ قطعه زمین نیز به متقاضیان طرح نهضت ملی و جوانی جمعیت واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، غلامرضا صالحی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعلام کرد: این بنیاد در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و طرح جوانی جمعیت، تأمین زمین در مناطق روستایی را با جدیت دنبال می‌کند.

به گفته وی، از ابتدای اجرای طرح تاکنون، ۱۶ هزار و ۸۵۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن در قالب ۵۳۴ هزار و ۳۷۱ قطعه آماده‌سازی شده است.

از این میزان، ۱۵ هزار و ۶۱۰ هکتار در دولت قبل و ۱۲۰۰ هکتار معادل ۳۵ هزار و ۷۶۷ قطعه، در دولت چهاردهم تأمین شده است.

صالحی گفت: در یک سال اخیر، ۲۲۸۱ قطعه زمین در مناطق روستایی به متقاضیان تحویل داده شده است.

او با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن در مناطق روستایی، تأمین یک میلیون قطعه زمین را از اهداف اصلی بنیاد عنوان کرد.

زمین‌های آماده واگذاری در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت شده و فرآیند تحویل آن‌ها ادامه دارد.

صالحی افزود: بنیاد مسکن تلاش دارد با همکاری سایر نهادها، روند واگذاری را تسریع کند.

وی از متقاضیان خواست با مراجعه به سامانه‌های مربوط، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

