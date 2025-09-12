پخش زنده
امروز: -
تفاهمنامه مشترک میان ایران و عراق جهت گسترش افقهای همکاری و هماهنگی مشترک در زمینه کنترل موادمخدر و روانگردانها و مبارزه با آن بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی امضاء شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین ذوالفقاری نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر و هیئت همراه به دعوت وزیر بهداشت عراق که مسئولیت کمیسیون ملی مبارزه با مواد مخدر این کشور را برعهده دارد، برای شرکت در دومین نشست کمیته مشترک مبارزه با مواد مخدر دو کشور، به عراق سفر کرد.
در این سفر با توجه به تمایل جمهوری عراق و جمهوری اسلامی ایران جهت گسترش افقهای همکاری و هماهنگی مشترک در زمینه کنترل مواد مخدر و روانگردانها، مبارزه با آن بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی و یادداشت تفاهمهای دوجانبه مرتبط با جرائم مواد مخدر و روانگردانهای منعقده بین دوکشور، دومین نشست کمیته مشترک برای اجراییسازی یادداشت تفاهم امضاء شده برای بررسی اقدامات و برنامههای آتی در بغداد برگزار شد.
در این نشست طرفین با امضای تفاهمنامهای مشترک، بر انجام اقداماتی در محورهای آموزش و توانمندسازی، امنیتی و فنی تأکید کردند.
افزایش کنترل بر گذرگاههای مرزی، توانمندسازی نیروهای اجرای قوانین از طریق برگزاری کارگروه آموزشی متقابل، توسعه ظرفیتهای علمی متخصصین در زمینه کاهش تقاضا، پیشگیری، درمان و توانمندسازی، انتشار و تبادل فعالیتهای مشترک، افزایش نظارت بر روانگردانها و پیشسازهای شیمیایی تحت نظارت بینالمللی برای جلوگیری از استفاده آن در ساخت غیرقانونی مواد مخدر از جمله اهم بندهای این تفاهمنامه است.