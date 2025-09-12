امام جمعه بوکان با اشاره به تجاوز‌های پی‌درپی رژیم صهیونیستی به کشور‌های اسلامی وحدت را لازمه پیروزی و تفرقه را آفت امت اسلام در برابر دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ماموستا ملا عباس احمدی در خطبه‌های امروز نماز جمعه که با حضور گسترده نمازگزاران در مسجد جامع بوکان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت وحدت میان مسلمانان گفت: بی تردید اگر امروز امت اسلامی وحدت داشت هیچ‌گاه شاهد حوادث امروز و گستاخی رژیم صهیونیستی در حمله به کشور‌های مختلف اسلامی نبودیم.

وی افزود: وحدت یک ضرورت برای مقابله با دشمنان است و همه امت اسلام باید زیر بیرق پیامبر اکرم (ص) دوباره جمع و علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن اقدامی قابل لمس انجام دهند.

امام جمعه بوکان ادامه داد: بی‌تردید در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده در صورت عدم وحدت دولت مردان اسلانی شاهد بمباران کشور‌های دیگری نیز از جهان اسلام توسط رژیم وحشی و کودک کش اسرائیل خواهیم بود.

ماموستااحمدی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه، اظهار داشت: مشکلات معیشتی، بیکاری، تورم و گرانی، زندگی بسیاری از خانواده‌ها را تحت فشار قرار داده است، این شرایط، نه‌تنها آرامش روانی مردم را سلب کرده، بلکه امید به آینده را نیز کاهش داده است.

ملا عباس احمدی ضمن اشاره به همراهی همیشگی مردم با دولت و مدیران در راستای حل مشکلات جامعه از همه مدیران شهرستانی خواست به صورت شبانه‌روزی در پی حل چالش‌ها و ناهنجاری‌های موجود در حوزه شهرستان باشند.

امام جمعه بوکان با اشاره به بعضی از مشکلات مردم از جمله بیکاری جوانان، کمبود سرا‌های آموزشی و بهداشتی، قطعی‌های مکرر آب و برق، وضعیت اسفبار راه‌های مواصلاتی و عدم همراهی بانکها با جوانان در راستای وام‌های ازدواج از تمام مسئولان خواست به صورت شبانه‌روزی در پی حل این موارد باشند.

وی دربخش پایانی خطبه، از مردم خواست با صبر، دعا و تلاش جمعی، در مسیر اصلاح و سازندگی گام بردارند و از خداوند متعال خواستند که دل‌های مسلمانان را به نور ایمان روشن کند، وحدت را در میان امت اسلامی تقویت نماید، و مشکلات معیشتی مردم را با فضل و رحمت خود برطرف سازد.

نمازگزاران پس از پایان خطبه، با دعای دسته‌جمعی برای رفع گرفتاری‌ها و تقویت وحدت، نماز جمعه را به پایان رساندند.