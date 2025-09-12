جشنواره قرآن و عترت دانشجو معلمان سراسر کشور با تجلیل از برترینها در ساری پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جشنواره قرآن و عترت دانشجو معلمان سراسر کشور، امروز با تجلیل از برترینها در ساری پایان یافت.
مسابقات قران و عترت دانشجو معلمان در هفت بخش آوایی، معارفی، پژوهشی، فن آوری و رسانهای، هنری، ادبی، نوآفرینی قرآنی از دوشنبه ۱۷ شهریور با حضور ۸۶۳ شرکتکننده آغاز شد.
در بخش آوایی این جشنواره ۵۲۳ نفر شامل ۲۸۳ مرد و ۲۴۰ زن، در بخش معارفی ۸۰ نفر شامل ۴۰ مرد و ۴۰ زن و در بخشهای پژوهشی، فناوری و رسانهای، هنری، ادبی و نوآفرینی قرآنی ۲۶۰ نفر شامل ۱۳۰ مرد و ۱۳۰ زن به رقابت پرداختند.
در مراسم اختتامیه جشنواره قرآن و عترت دانشجو معلمان سراسر کشور که امروز در سالن مجتمع دنیای آرزوی ساری با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد از برترینهای این مسابقات تجلیل شد.