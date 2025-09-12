سومین جشنواره اقوام و عشایر ایران زمین برای سومین سال متوالی به میزبانی شهرستان فارسان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: این جشنواره در سه بخش همایش ها، نمایشگاهی و جشن‌های عمومی به مدت هفت روز برگزار شد.

علیرضا جیلان افزود: هر سه بخش جونقان، باباحیدر و مرکزی شهرستان میزبان بخشی از این جشنواره بودند.

به گفته وی: ۱۲ کمیته تخصصی برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین در چهارمحال و بختیاری فعالیت کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان افزود: ۱۵۰ غرفه صنایع‌دستی، هنر‌های سنتی و سوغات محلی برای سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین در شهرستان فارسان برپا شد.