اولین دوره مسابقات دوچرخه و سه‌چرخه‌سواری کودکان و نوجوانان کم‌توان ذهنی استان مرکزی در مهاجران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اولین دوره مسابقات دوچرخه و سه‌چرخه‌سواری کودکان و نوجوانان کم‌توان ذهنی با حضور ده‌ها شرکت‌کننده از شهر‌های مختلف استان مرکزی در مهاجران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شهر مهاجران امروز میزبان نخستین دوره مسابقات دوچرخه و سه‌چرخه‌سواری فرشتگان زمینی بود؛ رقابتی که با حضور حدود ۱۰۰ کودک و نوجوان از طیف‌های مختلف اوتیسم، سندرم داون، ماکروسفالی، کنرکتلفوتولیریا و سندرم رِت برگزار شد.

محمدعلی حسنی، مدیرعامل مؤسسه حامیان فرشتگان زمینی سرزمین آفتاب، هدف از برگزاری این رقابت‌ها را ایجاد شور و نشاط، استمرار ورزش و زمینه‌سازی برای استعداد‌یابی این کودکان عنوان کرد و گفت: «ثبت دقیق زمان‌ها و برگزاری منظم مسابقات باعث می‌شود بچه‌ها با انگیزه بیشتری ورزش کنند.

زهرا کارچانی، مربی این مؤسسه نیز تأکید کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی علاوه بر افزایش اعتماد به نفس و حس دیده‌شدن در کودکان، زمینه‌ساز همبستگی و همدلی بیشتر میان خانواده‌ها و جامعه می‌شود.