نماز جمعه قرارگاه تقوا، تأکید بر انجام عمل صالح، کنترل قیمتهای بازار و محکوم کردن حملات اخیر رژیم صهیونیستی به قطر سرخط سخنان امامان جمعه املش و سنگر بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امام جمعه املش در خطبههای امروز نماز جمعه این شهر گفت: نماز جمعه، محل اجتماع مؤمنین و قرارگاه تقوا، علم و بصیرت است و کسی که به نماز جمعه میآید، علم او افزایش مییابد.
حجت الاسلام والمسلمین علی رنجبر با تأکید بر این که عمل صالح عملی است که برای خدا انجام شود، افزود: بالاترین اعمال عملی است که مطابق قرآن و سنت باشد.
وی همچنین گفت: جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و کنترل بازار وظیفه دولت و مسئولان است.
امام جمعه سنگر هم امروز در خطبههای نماز جمعه این شهر، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و قدردانی از رئیس جمهور و کابینه ایشان، گفت: مهمترین مسئله امروز کشور معیشت مردم، کنترل بازار و قیمتها است که دولت باید با اعمال سیاستهای لازم، این قیمتها را کنترل و با عوامل بیثبات کننده بازار برخورد کند.
حجت الاسلام والمسلمین سامان عاشوری همچنین حملات اخیر رژیم صهیونیستی به قطر را نشانه ذات پلید رژیم اسرائیل دانست و آن را محکوم کرد.
وی در ادامه، از افزایش قیمت آب بهای کشاورزی انتقاد کرد و خواستار پیگیری این امر از سوی مسئولان شد.