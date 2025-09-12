نماز جمعه قرارگاه تقوا، تأکید بر انجام عمل صالح، کنترل قیمت‌های بازار و محکوم کردن حملات اخیر رژیم صهیونیستی به قطر سرخط سخنان امامان جمعه املش و سنگر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امام جمعه املش در خطبه‌های امروز نماز جمعه این شهر گفت: نماز جمعه، محل اجتماع مؤمنین و قرارگاه تقوا، علم و بصیرت است و کسی که به نماز جمعه می‌آید، علم او افزایش می‌یابد.

حجت الاسلام والمسلمین علی رنجبر با تأکید بر این که عمل صالح عملی است که برای خدا انجام شود، افزود: بالاترین اعمال عملی است که مطابق قرآن و سنت باشد.

وی همچنین گفت: جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی و کنترل بازار وظیفه دولت و مسئولان است.

امام جمعه سنگر هم امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و قدردانی از رئیس جمهور و کابینه ایشان، گفت: مهم‌ترین مسئله امروز کشور معیشت مردم، کنترل بازار و قیمت‌ها است که دولت باید با اعمال سیاست‌های لازم، این قیمت‌ها را کنترل و با عوامل بی‌ثبات کننده بازار برخورد کند.

حجت الاسلام والمسلمین سامان عاشوری همچنین حملات اخیر رژیم صهیونیستی به قطر را نشانه ذات پلید رژیم اسرائیل دانست و آن را محکوم کرد.

وی در ادامه، از افزایش قیمت آب بهای کشاورزی انتقاد کرد و خواستار پیگیری این امر از سوی مسئولان شد.