به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مربی تیم شهرداری سبزوار گفت: کمانداران شهرداری سبزوار موفق به کسب عناوین، در همه رده‌های سنی شدند و در رده سنی نونهالان دختر، مهدیس رنجبربرگوئی موفق به کسب مقام دوم و سحر شم آبادی مقام چهارم را از آن خود کرد.

خانم مرضیه آتش افروز افزود: در رده سنی نوجوانان پسر موسی الرضا ترک آبادی مقام دوم را بدست آورد.

وی ادامه داد: در رده سنی نوجوانان دختر نیز مقام چهارم از آن آناهیتا عربخانی شد.

آتش افروز گفت: در رده سنی جوانان پسر نیز مقام سوم را محمدپارسا احمدی کسب کرد و مقام چهارم از آن حسین صادقی شد در رده سنی بزرگسالان نیز زهرا آتش افروز مقام دوم را بدست آورد.