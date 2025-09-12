پخش زنده
سرجیو گور، نامزد پیشنهادی رئیسجمهور آمریکا، برای سمت سفیری در هند، اعلام کرد کشاندن دهلی نو به نزدیکی بیشتر با واشنگتن و فاصله گرفتن از پکن، «اولویت اصلی» دیپلماسی او خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، رسانههای هند از صبح امروز سخنان سرجیو گور در جمع خبرنگاران آمریکایی را بازنمایی کردند.
او در سخنانش، انرژی و تجارت را دو ستون کلیدی همکاری میان دو کشور هند و آمریکا دانست و تأکید کرد که روابط هند و آمریکا بسیار گرمتر از روابط هند با چین است.
گور گفت: «ما این را به یک اولویت اصلی تبدیل خواهیم کرد که هند را به سمت خودمان بکشیم و از آنها (چین) دور کنیم.»
وی افزود: «در گفتوگوهای تجاری کنونی، میخواهیم بازار هند را برای نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی مایع (LNG) خود باز کنیم. طبقه متوسط هند از کل جمعیت ایالات متحده بزرگتر است.»
در حالیکه وی به وجود «اختلافات» در این شراکت اذعان داشت، ابراز اطمینان کرد که همکاری بلندمدت پابرجا خواهد ماند و تجارت و انرژی را حوزههای کلیدی این همکاری معرفی کرد.
او گفت: «هرچند ما (هند و آمریکا) ممکن است همین حالا لحظاتی از اختلاف داشته باشیم، اما در مسیر حل آن قرار داریم.» «روابط ما با دولت و مردم هند چندین دهه ادامه خواهد داشت و این رابطه بسیار گرمتر از رابطهای است که آنها با چینیها دارند.»
وی همچنین افزود: «گسترشطلبی چین تنها در مرز با هند نیست، بلکه در سراسر منطقه دیده میشود.»
سرجیو گور، که از سوی ترامپ برای سمت سفیر آمریکا در هند معرفی شده است، همچنین اشاره کرد که هند و ایالات متحده هم اکنون فعالانه در حال مذاکره هستند.
او با اشاره به سفر برنامهریزیشده پیوش گویال، وزیر بازرگانی هند، به واشنگتن گفت که دونالد ترامپ هفته آینده وزرای بازرگانی و تجارت هند را دعوت کرده و آنان با جمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در واشنگتن دیدار خواهند کرد.
گور گفت: «بخشی از این سفر شامل توافقی امیدوارکننده خواهد بود. ما اکنون در فاصله زیادی از توافق نیستیم. در واقع، آنها مشغول مذاکره بر سر جزئیات دقیق یک توافق هستند.»
او افزود: «ما از هند انتظارات بیشتری داریم تا گاهی از دیگر کشورها. فکر میکنم این موضوع در چند هفته آینده حل خواهد شد.»
وی بابیان اینکه سیاستهای حمایتگرایانه و موانع مقرراتی هند تاکنون مانع از تحقق کامل توانمندیهای مشارکت واشنگتن با دهلی شده است تأکید کرد که در صورت تأیید در سمت سفیر، برای پیشبرد تجاری تلاش خواهد کرد تا عادلانه، متقابل و به سود آمریکاییها باشد.
گور در پایان بر اهمیت هند برای نظم جهانی تأکید کرد. او گفت: «شراکت آمریکا و هند قرن بیستویکم را تعریف خواهد کرد.»
وی به موقعیت جغرافیایی هند، رشد اقتصادی و قدرت نظامی آن بهعنوان عوامل حیاتی برای ثبات منطقهای و بینالمللی اشاره کرد.
در صورت تأیید، سرجیو گور ۳۸ ساله جوانترین سفیر آمریکا در هند خواهد بود.