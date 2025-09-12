پخش زنده
امام جمعه اردبیل با قدردانی از حضور رئیس جمهور و همراهان در استان اردبیل گفت: پیشتر روی این سفر کارِ کارشناسیِ زیادی صورت گرفته بود و سفر ارزشمند و موفقی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ آیت الله عاملی در خطبههای نماز جمعه اردبیل ادامه داد: مقام معظم رهبری در حمایت از دولت آقای پزشکیان جداً سنگ تمام گذاشتهاند؛ جلسهای نیست که مقام معظم رهبری از ایشان حمایت نکنند در یک هفته دو بار از ایشان تجلیل کردهاند به تبع حمایت رهبری، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی نیز خود را ملزم میدانند که در خدمت منویات دولت محترم باشند یعنی یک فرصت عظیم و استثنایی برای دولت آقای پزشکیان فراهم آمده است.
وی ادامه داد: اصلیترین مطالبه رهبری و ملت عزیز از دولت ایشان اقدام اساسی و جهادی در خصوص معیشت، تامین کالاهای اساسی، معالجه ناترازیها و کاهش آلام اقتصادی است؛ تمام مشکلات فعلی راهکار علمی و منطقی دارد و دست دولت محترم در این باب خالی نیست.
خطیب نماز جمعه اردبیل اضافه کرد: از اینکه رئیس جمهور گفت از تمام متخصصان و اساتید مربوط دانشگاهی برای این کار استفاده میکنیم جای خوشبینی و خوشحالی است؛ دولت محترم یقین داشته باشد که ملت عزیز ما با قدمهای علمی و کارشناسی شده و اساسی در این باب با دولت همراهی خواهد کرد.
آیت الله عاملی در بخش دیگری از خطبهها به ماجرای حمله اسرائیل به قطر گفت: قطر بالاترین همکاری را هم با اسرائیل و هم با آمریکا داشت حتی چندین گروگان اسرائیلی در اثر وساطت دولت قطر آزاد شدند، اما در نهایت هم اسرائیل، هم آمریکا و هم انگلیس به قطر خیانت کردند.
امام جمعه اردبیل اضافه کرد: بعضی از کشورهای اسلامی نه حمله اسرائیل به ایران را محکوم کردند و نه حمله به قطر را، علت آن فقط یک چیز است مدیون اسرائیل هستند و این نشان میدهد که این کشورها هیچ استقلال و حاکمیت ملی ندارند و این منافع اسرائیل است که برای آنها تصمیم میگیرد.