مردم شهر لاهیجان امروز پس از اقامه نماز جمعه، در حمایت از مهدیه اسفندیاری، دختری که به دلیل حمایت از مردم مظلوم غزه در فرانسه زندانی شده، تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع مردم لاهیجان در حمایت از مهدیه اسفندیاری تجمع مردم لاهیجان در حمایت از مهدیه اسفندیاری تجمع مردم لاهیجان در حمایت از مهدیه اسفندیاری

به گزارش خبرگزای صدا و سیمای گیلان ؛ نمازگزاران لاهیجانی پس از اقامه نماز جمعه، با برپایی تجمع اعتراض آمیز در صحن مسجد جامع این شهر، زندانی شدن مهدیه اسفندیاری را در کشور فرانسه محکوم کردند.

تجمع کنندگان خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط مهدیه اسفندیاری از زندان فرانسه شدند.

حدود ۶ ماه است که مهدیه اسفندیاری دختر ایرانی مدافع حقوق بشر و حامی مردم مظلوم غزه، پشت میله‌های زندان در فرانسه به سر می‌برد.

وزارت امور خارجه کشورمان نیز پیش از این اعلام کرده پیگیر این موضوع است.