\u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0644\u0627\u0633\u06cc\u06a9\u060c \u062a\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0646\u06af\u060c \u0622\u0641\u0631\u0648\u062f \u0648 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631\u0633\u06cc\u06a9\u0644\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u0645\u0644\u062a \u0634\u0647\u0631\u06a9\u0631\u062f \u0628\u0631\u067e\u0627 \u0634\u062f.\n\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f