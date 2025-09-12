به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده تعمیرگاه نمایندگی خودرو برای کم فروشی (عدم ارائه خدمات در دوره گارانتی) به میزان ۲۷۰ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۲۷۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

وی در ادامه گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از تعمیرگاه نمایندگی خودرو کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.