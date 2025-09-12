به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علیرضا ایراندوست با اشاره به اینکه طرح شهید عجمیان از دو ماه قبل در مدارس استان آغاز شده است، گفت: در این طرح گروه‌های جهادی با همکاری دانش آموزان و اولیا آنها به رنگ آمیزی مدارس می‌پردازند و در هر مدرسه‌ای بین ۱۰ تا ۲۰ نفر مسئولیت رنگ آمیزی مدارس و کلاس‌های آن را بر عهده دارند.

وی افزود: در این طرح بسیج سازندگی گروه‌های جهادی را آماده به کارکرده است و سازمان توسعه و تجهیز مدارس استان هم وظیفه هزینه و تامین وسایل مورد نیاز را بر عهده دارد.

ایراندوست افزود: تاکنون ۱۲۴ مدرسه آماده شده است و تلاش می‌شود تمام ۱۸۹ مدرسه تا آغاز ماه مهر و ورود دانش آموزان به مدارس رنگ آمیزی و آماده شود.