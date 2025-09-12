به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این روز‌ها باغ‌های معروف شیراز، اماکن تاریخی و ادبی و فرهنگی، حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و حرم سید علا الدین حسین (ع) و حرم علی بن حمزه (ع) و تفرجگاه‌ها و بوستان‌های شیراز میزبان میهمانان تابستانی از سراسر کشور شده است.

سفر‌هایی که می‌توانند برای دانش آموزان هم خاطره انگیز باشد و هم آن‌ها را برای شروع فصلی جدید از درس و مدرسه آماده‌تر و پر انرژی‌تر کند.