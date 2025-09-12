پخش زنده
از محکومیت اقدام جنایتکارانه اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به قطر تا گرامیداشت هفته وقف از مهمترین محورهای سخنان ائمه جمعه استان یزد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، امام جمعه بافق با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره خرما، آن را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی شهرستان بافق دانست و تأکید کرد که مسئولان باید مشکلات کشاورزان را هرچه سریعتر رفع کنند.
حجت الاسلام حسینی از دستاندرکاران و برگزارکنندگان جشنواره خرما تشکر و خاطرنشان کرد که این جشنواره میتواند به توسعه اقتصادی، جذب سرمایه و معرفی ظرفیتهای شهرستان کمک شایانی کند.
امامجمعه زارچ از اقدام ارزشمند خانوادههای خیر شایق و شرافت، در ساخت و تجهیز مرکز جامع درمان سرطان در سرچشمه زارچ قدردانی کرد و اظهار داشت: این مرکز بهعنوان سومین قطب درمان سرطان کشور پس از تهران و زنجان، با سرمایهگذاری هزاران میلیارد تومانی، تحولی بزرگ در حوزه سلامت و اشتغال منطقه ایجاد خواهد کرد.
حجتالاسلام طباطبایی با تقدیر از پیگیریهای نماینده مردم یزد در مجلس، استانداری و مجموعه مسئولان، خواستار توجه جدیتر به نیازهای روز جامعه و استفاده صحیح از ظرفیتهای وقف و سرمایههای خیران شد.
امام جمعه بهاباد با اشاره به اقدام جنایتکارانه اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به قطر برای ترور رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، این اقدام را به شدت محکوم کرد و گفت: این رفتارهای خصمانه، نشاندهنده استیصال رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت ملت فلسطین است.
حجت الاسلام بشکانی تأکید کرد: ملتهای آزاده جهان، این تجاوزگریها را محکوم کرده و در کنار مردم مظلوم فلسطین خواهند ایستاد.
امام جمعه ابرکوه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص همت دولتمردان در خدمت به مردم گفت: فرمانداریها، استانداریها و برخی ادارات یکروز در هفته را برای پاسخگویی به مردم اختصاص دهند.
حجت الاسلام فتاحی به احتیاط مسئولان درخصوص مذاکرات نیز توصیههایی داشت.
امام جمعه مهریز با اشاره به هفته وقف، این سنت حسنه را میراثی ماندگار دانست و افزود: واقفان نام نیک و ماندگار از خود به یادگار میگذارند و متولیان وقف موظفاند اموال موقوفه را با دقت و امانتداری در مسیر تعیینشده توسط واقفان مصرف کنند. حجت الاسلام محی الدینی از مردم و مسئولان خواست در حراست از موقوفات حساس باشند و وقفهای نوین متناسب با نیازهای امروز جامعه را ترویج کنند.